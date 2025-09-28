LANCE LIVRE 28-09-2025

Justiça Eleitoral

lança glossário

sobre abusos

de poder

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou um glossário explicando o que são os abusos do poder político e econômico. São casos ilícitos que devem ser coibidos durante as campanhas eleitorais.



Diferença

A diferença entre eles está detalhado no Portal do TSE por meio do Glossário Eleitoral. Em matéria eleitoral, o abuso de poder econômico se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições.



Político

Já o abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder se vale de sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor. Trata-se de um ato de autoridade exercido em detrimento da liberdade do voto, segundo explicou o TSE.

Expressões

O Glossário Eleitoral explica ao público as expressões costumeiramente adotadas pelos operadores do Direito Eleitoral. O serviço esclarece, de maneira simples e direta, diferentes conceitos, bem como oferece informações históricas e referências doutrinárias sobre o desenvolvimento do processo eleitoral brasileiro.



300 verbetes

“Os mais de 300 verbetes do Glossário estão dispostos em ordem alfabética, o que facilita a pesquisa pela cidadã e pelo cidadão”, esclareceu o TSE.



Língua de sinais

Comemorado na terça-feira (23 de setembro), o Dia Internacional das Línguas de Sinais ressalta a relevância com que a Justiça Eleitoral trata a inclusão e a acessibilidade das pessoas surdas, ou com alguma deficiência auditiva. A data é celebrada um pouco após o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Nas Eleições Gerais de 2022, as urnas eletrônicas contaram com um programa em que há um recurso de intérpretes de Libras no canto direito das telas. A ferramenta melhora a compreensão do eleitorado com deficiência auditiva no instante de escolher seus representantes na urna.