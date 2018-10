Lance Livre 28-10-2018

Futuro do País

O futuro do País e do Estado será conhecido hoje com as eleições gerais para os cargos de governador e presidente da República.

Situação

do Alto Tietê

A situação do Alto Tietê também passa pela decisão, principalmente, de quem vai vencer as eleições para o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Os políticos da região praticamente se dividiram entre os candidatos João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB).

Coordenação

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), foi um dos políticos do Alto Tietê, que praticamente “coordenou” a campanha de França na região.

Expectativa

A expectativa é grande em torno dos novos nomes que serão decididos hoje.

Hospital de Ferraz

Suspenso há vários meses, o Pronto-Socorro (PS) Infantil do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, na Vila Corrêa, em Ferraz de Vasconcelos, deverá voltar a funcionar a partir de janeiro do ano que vem. (O DS divulgou reportagem na semana passada).

Número de leitos

O Estado também prometeu aumentar o número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. Com isso, o espaço terá dez leitos disponíveis.

Reunião

A volta do PS Infantil e a ampliação da UTI Pediátrica foram tratados durante reunião na quinta-feira, dia 25, no Regional. Participaram da audiência o coordenador estadual da Secretaria da Saúde, Antônio Jorge Martins, o deputado estadual eleito, Rodrigo Gambale (PSL), o presidente da Câmara, Flavio Batista de Souza (PTB), o Inha, os vereadores Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB) e Marcos Antonio Castello (SD), o Ratinho, o secretário municipal da Saúde local, Aloisio Lopes Priulli e o diretor técnico do Regional, Vanderlei de Almeida Rosa.

Retorno

O retorno do PS Infantil e a contratação de médicos especialistas já vinha sendo cobrados pela classe política da cidade.