LANCE LIVRE 28-10-2023

Semana de Orientação aos Idosos

Em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo (Doel), foi publicada nesta sexta-feira (27) a lei municipal que institui, em Suzano, a Semana de Orientação aos Idosos contra Fraudes e Golpes Praticados por Meios Eletrônicos e pela Internet.



Projeto

O projeto é de autoria do vereador Lazario Nazare Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus. De acordo com a proposta, o evento deverá ser realizado anualmente, a partir do dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional do Idoso.



Objetivos

A atividade tem como objetivos evitar comportamentos de risco que possam comprometer a segurança no uso da internet, identificar protocolos de segurança em sites de comércio eletrônico, proteger os idosos de golpes e fraudes no âmbito do comércio eletrônico e garantir a segurança do tráfego de dados durante toda a navegação na internet.



Justificativa

Na justificativa do projeto, Lázaro de Jesus cita um levantamento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), que revela que desde o início da quarentena do coronavírus houve um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra idosos.



Emenda de Ivan Valente

O deputado federal Ivan Valente (PSOL) destinou uma emenda parlamentar de R$ 250 mil para melhorar a estrutura dos Conselhos Tutelares de Suzano. A Prefeitura de Suzano será informada assim que a ordem for emitida, segundo a assessoria. A verba será utilizada na aquisição de um kit para equipar Conselho Tutelar, cujo valor estimado é de R$ 127.442,21. A destinação da emenda foi encaminhada a Suzano por intermédio do ex-prefeito e ex-deputado Marcelo Candido (PSOL). Com o novo governo, o tratamento desta demanda ganhou novo contorno e agilidade. Será, agora, possível encaminhar o recurso.