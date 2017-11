Lance Livre 28-11-2017

Metalúrgicos

realizam

assembleia

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano realizará amanhã, a partir das 18 horas, uma assembleia com os trabalhadores da categoria na sede da entidade, que fica no Centro da cidade.

Campanha Salarial

A Campanha Salarial será o tema da reunião. O presidente Pedro Benites explica que a Diretoria apresentará aos metalúrgicos o que foi discutido com os representantes das empresas durante as rodadas de negociações, que aconteceram durante este mês: "Em seguida, os trabalhadores votarão se concordam ou não com o resultado", explica Benites.

Modificações na

legislação

trabalhista

De acordo com Benites, que é uma liderança sindical conhecida na cidade, o momento também é de análise sobre as mudanças na legislação trabalhista.

Palestras

O Sindicato dos Metalúrgicos vem realizando palestras de capacitação para os diretores, com informações sobre a nova lei e seus desdobramentos, além de intensificar as informações aos trabalhadores. "O momento é delicado e o governo federal claramente quer acabar com os direitos trabalhistas. Mas o movimento sindical já enfrentou situações muito mais complicadas, como a ditadura militar e crises econômicas, e venceu. Vamos superar também este obstáculo", frisou.

Teste Público de Segurança

Investigadores que participarão do Teste Público de Segurança (TPS) da urna eletrônica estão reunidos na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para conhecer de perto os códigos-fonte dos softwares que serão testados.

Hackers

Os ataques que fazem parte do TPS serão executados pelos “hackers” a partir de hoje e terão até o dia 30 para colocar em prática os planos de testes. No entanto, eles têm a possibilidade de se preparar na véspera para conhecer melhor o ambiente que vão trabalhar durante a maratona de ataques.