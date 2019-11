Lance Livre 28-11-2019

Ofício de

deputados

O deputado federal, Marco Bertaiolli, e o deputado estadual, Estevam Galvão, protocolaram ontem um ofício para o governador João Doria, o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, e para o diretor geral da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), Giovanni Pengue Filho, reforçando a posição contrária à instalação de um pedágio na Rodovia Mogi-Dutra.

Documento

No documento, os parlamentares destacam o prejuízo que uma medida como essa causará para toda a Região do Alto Tietê, desde trabalhadores, moradores, empreendedores, estudantes e motoristas em geral que trafegam todos os dias pela rodovia.

Proposta

“Esta proposta da Artesp é absurda”, destaca o deputado, que assim que esse projeto foi apresentado numa audiência pública em Mogi, já se posicionou contra.

Questão

burocrática

“Estamos oficializando apenas por uma questão burocrática, mas eu já me posicionei publicamente contrário. Inclusive estive com o vice-governador, Rodrigo Garcia, no último dia 4, e reforcei a nossa posição, assim como também já fez o deputado Estevam, no dia 5, um dia depois”, destaca Bertaiolli, ressaltando que a instalação de um pedágio na Mogi-Dutra vai contra tudo aquilo que eles defendem para Mogi das Cruzes e todo o Alto Tietê.

Profissionais

do Ano 2019

A Câmara de Suzano realizará, no dia 6 de dezembro, a partir das 18h30, sessão solene dos "Profissionais do Ano 2019". Este ano, 38 profissionais receberão o Título de Honra ao Mérito.

Representantes

da Saúde

Representantes da área da Saúde estão entre os homenageados. Mônica Alessandra Carreira receberá o Título de "Biomédica do Ano", Edimara Aparecida Ferreira Chiasso receberá o Título de "Cirurgiã Dentista do Ano", Jefferson Azevedo de Oliveira será o "Enfermeiro do Ano", o Título de "Farmacêutico do Ano" será dado a Rodrigo Christiano Hilario Moreira, entre outros nomes.