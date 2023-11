LANCE LIVRE 28-11-2023

Augusto Melo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), parabenizou o novo presidente do Corinthians, empresário Augusto Melo. Ele foi eleito no final de semana e ficará à frente do time corintiano entre 2024 e 2026.



Eleição no Corinthians

A eleição ocorreu, no Parque São Jorge, por meio de votação dos associados. Augusto foi eleito com 66,2% dos votos. “Desejo muito sucesso nesta jornada!”, disse Ashiuchi. O prefeito é torcedor do Corinthians.



Reunião no gabinete

Recentemente, Ashiuchi recebeu, em seu gabinete, o novo presidente do Corinthians para falar de parcerias sociais. “Foi uma reunião extremamente produtiva e fico feliz por vê-lo agora como presidente”.

Título de Cidadão Suzanense

O diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari dos Santos, recebeu o Título de Cidadão Suzanense. A homenagem é de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PSDB), o professor Edirlei, que comandou a sessão solene.



Emoção

Muito emocionado, Ari dos Santos agradeceu a presença dos familiares, em especial para o tio que mora na região do ABC e estava em Suzano para prestigiar a homenagem. “Ele é como um pai para mim”, declarou Ari. Ele também agradeceu o apoio da família. “O apoio da minha família para mim é tudo”, disse. “Não dá nem para falar o que minha esposa tem suportado, porque não é fácil, né? Tem final de semana que não dá para almoçar junto. E ela tem tirado isso de letra”, disse.