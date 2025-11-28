LANCE LIVRE 28-11-2025

Olimpíada dos Servidores

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer retomou oficialmente as disputas da Olimpíada dos Servidores, iniciativa que tem mobilizado equipes de diversas pastas da administração municipal em uma grande celebração esportiva.



750 inscritos

Com mais de 750 inscritos e 11 modalidades em andamento, o evento segue fortalecendo a integração entre os funcionários públicos e incentivando a prática de atividades físicas.



Disputas

As disputas estão distribuídas entre basquete, biribol, tênis de mesa, futebol, futsal masculino e feminino, vôlei, xadrez, dominó, truco e tranca. As modalidades de futsal, basquete e vôlei já começaram a movimentar o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, onde os jogos estão sendo realizados durante a semana, sempre no período noturno.



Modalidades

Entre as modalidades individuais, xadrez e tênis de mesa já definiram seus campeões. No tênis de mesa masculino, o primeiro lugar ficou com Rodrigo Christiano Hilario Moreira, da Secretaria de Saúde.



Feminino

Já no feminino, a medalha de ouro foi conquistada por Laryssa Pereira Marcondes, representante da própria Secretaria de Esportes e Lazer. No xadrez, o servidor Douglas Expedito Ferreira, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, sagrou-se campeão após uma série de partidas equilibradas.



Secretário

Para o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a retomada da competição representa mais um passo importante na valorização dos servidores. “A Olimpíada dos Servidores é mais do que um evento esportivo, é uma oportunidade de confraternização, motivação e saúde para todos que dedicam diariamente seu trabalho a nossa cidade. Ver o entusiasmo dos participantes e a união das equipes nos mostra que estamos no caminho certo”, destacou.