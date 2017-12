lance Livre 28-12-2017

Escadas rolantes

Um levantamento, a pedido do portal G1, apontou que o número de problemas nas escadas rolantes das estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) cresceu 12% de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2016.

Lei de Acesso

à Informação

Os dados foram com base na Lei de Acesso à Informação. Foram 2.144 falhas em 273 dias analisados neste ano - o que representa, em média, oito falhas por dia no período. Já em 2016, no mesmo período, foram 1.909 falhas.

Equipamento

falhou na visita

do governador

O próprio governador Geraldo Alckmin (PSDB) sabe bem do problema de falhas em escadas rolantes. Em maio, quando esteve em Suzano, uma delas falhou, quando tentava subir para o hall principal onde se encontram as catracas.

170

A CPTM possui 170 escadas rolantes que integram estações de seis linhas de trens.

Sem eventos

As dificuldades financeiras fizeram com que as prefeituras das cidades da região suspendessem, neste ano, qualquer evento de Ano Novo. Neste ano não haverá queima de fogos, ou qualquer outro evento.

Entrevista

com Ashiuchi

O DS traz na edição de hoje uma entrevista com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) que não se esquivou de assuntos polêmicos, como o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), iluminação e ruas esburacadas.

Cavalinho

do Fantástico

Corintiano, o prefeito tem em seu gabinete um “cavalinho do Fantástico” com a camisa do seu time.