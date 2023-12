LANCE LIVRE 28-12-2023

Governador em exercício e secretário de Saúde em Ferraz

O governador em exercício do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth (foto), e o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, estarão em Ferraz de Vasconcelos na sexta-feira (29).



Novos leitos de UTI

Eles entregam novos leitos de UTI, às 10 horas, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, na Rua Princesa Isabel, 270, Vila Correa.



Salário mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que reajustará, a partir de 1º de janeiro de 2024, o valor do salário-mínimo, que passará a ser de R$ 1.412. Sindicatos da região apoiam a medida, mas entendem que o valor ainda não é o ideal.



Palácio do Planalto

De acordo com o Palácio do Planalto, Lula deixou o decreto assinado antes de viajar para a base naval da Restinga da Marambaia, onde passará o Réveillon.



Expectativa

A expectativa é de que o decreto fosse publicado ainda nesta quarta-feira (27) em edição extra do Diário Oficial da União.



Novo valor

O novo valor representa um aumento de R$ 92 ante ao valor atual (R$ 1.320). A valorização acima da inflação constava em medida provisória enviada pelo presidente Lula em maio ao Congresso, que a aprovou em agosto.