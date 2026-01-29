Lance Livre 29-01-2026

Hospital Regional de Ferraz
O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos passou a oferecer programas de Residência Médica em Cirurgia Geral e Clínica Médica após aprovação do Ministério da Educação (MEC).
Autorização
Com a autorização, a unidade passa a integrar oficialmente a rede de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo.
Seis vagas
Ao todo, foram abertas seis vagas: quatro para Cirurgia Geral e duas para Clínica Médica. As duas especialidades são consideradas base na formação médica e funcionam como pré-requisito para o acesso a diversas subespecialidades, como Cardiologia, Endocrinologia, Pneumologia, Urologia, Cirurgia Vascular e Cirurgia Pediátrica.
Aprovação
A aprovação dos programas ocorreu após o hospital cumprir critérios técnicos, estruturais, assistenciais e pedagógicos exigidos pelo MEC, em articulação com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), dentro do programa estadual de residências médicas.
Diretora da
unidade
Segundo a diretora da unidade, Aline Vieira, às residências contribuem para enfrentar um dos principais desafios da saúde pública, que é a concentração de médicos especialistas nos grandes centros urbanos.
Processo seletivo
O processo seletivo para residência médica foi realizado em dezembro, de forma integrada, por meio do Processo de Seleção de Residência Médica SUS/SP. Os médicos residentes começam as atividades de ensino e pesquisa a partir de 1º de março, atuando também no atendimento assistencial.