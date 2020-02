Lance Livre 29-02-2020

Defesa do

Consumidor

de SP

A Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, da Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) fará um levantamento dos preços de máscaras de proteção e álcool gel para verificar se os estabelecimentos estão cobrando valores abusivos por causa do surto de coronavírus. As informações são da Agência Brasil.

Preços

O Procon-SP informou que serão verificados os preços cobrados neste mês por várias marcas dos dois produtos em 15 farmácias que cobrem as cinco regiões da capital paulista e compará-los com os preços vigentes em fevereiro de 2019.

Em falta

Em Suzano, conforme levantamento do DS, as máscaras estão em falta.

Entidade

A entidade também vai apurar qual a forma de comercialização da máscara de proteção e do álcool gel e se a quantidade para venda está sendo fracionada para que todos tenham acesso aos produtos. “Caso o levantamento aponte aumento injustificado e abusividade nos preços, as empresas poderão ser multadas”, informou, em nota, o Procon-SP. O resultado da pesquisa deve sair na primeira quinzena de março.

Produto em falta

Diante da demanda pelas máscaras e pelo álcool gel, os produtos já estão em falta em alguns estabelecimentos na capital paulista.

Comissão

de Segurança

A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa de São Paulo realizou sua primeira reunião.

Sigilo de

informações

Foi aprovado o projeto de autoria do deputado Sargento Neri (Avante). A proposta prevê que informações pessoais como nome, endereço residencial e profissional e número de documentos, sejam mantidas em sigilo.

Explicação

Neri explicou que muitas vezes criminosos encontram a localização da casa de agentes em inquéritos policias, por exemplo, os deixando vulneráveis.