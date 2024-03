LANCE LIVRE 29-02-2024

Prestação de contas da Saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano apresenta na Câmara nesta quinta-feira (29), às 18 horas, a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2023, numa audiência pública.



Perguntas

O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes da Prefeitura pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br, que já está disponível. As perguntas enviadas pelo site serão recebidas pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL), que fará a leitura após a prestação de contas.



Audiência

A população também pode acompanhar a audiência no Plenário da Casa de Leis, que fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma on-line, pelo canal “TV Câmara Suzano” no YouTube (www.youtube.com/c/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook: www.facebook.com/camarasuzano.



Eduardo Boigues

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), participou de reunião com representantes do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na Capital. No encontro, foi informado que a limpeza do lote 3 do afluente, entre Itaquá e a Barragem da Penha, deve ser iniciada em outubro deste ano.



Cobrança antiga

O trabalho é uma cobrança antiga do chefe do Executivo e deve melhorar a vazão da água que fica represada na cidade.



Trabalhos

Os trabalhos de desassoreamento podem beneficiar diretamente os moradores de bairros como Vila Japão, Vila Sônia e Fiorelo, que são os mais atingidos pela cheia do rio em períodos de fortes chuvas. Na ocasião, técnicos do DAEE também pontuaram os avanços das ações de combate às enchentes do lote 4, que corta Itaquá.