LANCE LIVRE 29-03-2023

Marcha a Brasília

A busca por uma Educação de qualidade nas escolas públicas municipais de todo o País é tema de debate na XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada até o dia 30 de março na capital federal.



Tema

Com o tema “Pacto Federativo: um olhar para o futuro”, esse é “o maior evento em defesa da causa municipalista do País”.



Sindicato dos Metalúrgicos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou de um café da manhã no Sindicato dos Metalúrgicos. Segundo o prefeito, “foi um momento importante de diálogo e estreitamento de laços junto a esse grupo indispensável para o desenvolvimento de Suzano”.



Recepção

O prefeito foi recebido pelo presidente do sindicato, Pedro Benites, e agradeceu o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre os projetos da atual administração.



Deputada Solange Freitas

A deputada estadual Solange Freitas (União Brasil) visitou Suzano nesta semana. Ao lado de assessores, ela foi recebida pelo prefeito Rodrigo Ashichi (PL). “Na oportunidade, pudemos debater sobre experiências exitosas realizadas em Suzano e em São Vicente, onde ela exerce um forte trabalho”, disse.



Parceria com o Waze

Os motoristas em São Paulo vão contar com uma nova ferramenta para se locomoverem de forma mais eficiente no trânsito. Desde esta terça-feira (28), eles têm acesso a alertas de pontos de alagamento nas vias do Estado no aplicativo Waze. A medida é fruto de uma parceria do Governo de SP, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e o aplicativo.



Alerta

O alerta aparecerá para os condutores que utilizam o Waze caso eles tentem atravessar uma área inundada. Dessa maneira, ele poderá escolher se quer mudar a rota ou continuar dirigindo no mesmo trajeto. “Esta iniciativa aumenta o número de pessoas que serão informadas sobre a situação de risco iminente, ajudando na prevenção e na redução dos danos causados pelos desastres”, destaca o governador Tarcísio de Freitas.