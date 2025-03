LANCE LIVRE 29-03-2025

Rancharia

Suzano recebeu nesta quarta-feira (26/03) a visita de gestores da Prefeitura de Rancharia, situada na região oeste do Estado de São Paulo, que vieram conhecer de perto o programa de Governança Digital e a integração de sistemas adotada a partir de 2021.



Diálogo

Para dialogar sobre o funcionamento da administração municipal, o prefeito Pedro Ishi se reuniu com o chefe do Executivo da cidade do interior, Homero Pinelli Severo Lins, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Encontro

O encontro foi organizado pela secretária municipal de Administração, Cintia Lira, que apresentou os profissionais às equipes de trabalho da pasta, para detalhamento das tecnologias que permitiram os avanços na gestão pública.



Comitiva

Toda a comitiva que acompanhou o prefeito de Rancharia saiu de madrugada para chegar a Suzano pela manhã, tendo em vista a distância entre as duas cidades (549 quilômetros).



Viagem

O grupo viajou mais de 6h30 para ter acesso às práticas desenvolvidas, especialmente com relação à parceria com a empresa Sonner, que tem proporcionado o uso dos sistema integrados a favor da desburocratização, para aumentar a eficiência da comunicação interna, melhorar o atendimento digital, automatizar processos e reduzir custos.



Referência

Segundo o prefeito de Rancharia, Suzano é uma referência para as cidades menores que buscam essa modernização na gestão pública. “Queremos implantar em nosso município os modelos mais modernos no âmbito da gestão pública. Nossa cidade tem uma população (29.305 moradores) bem menor que Suzano (307.364), então podemos aprender com a experiência implementada aqui para qualificar nossos processos. Tivemos muita curiosidade de saber como funciona o sistema Sonner e de que forma podemos aplicar essa tecnologia”, declarou Homero.