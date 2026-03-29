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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 29-03-2026

29 março 2026 - 05h00Por Edgar Leite

Ouvidoria Cidadã 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) disponibilizou o hotsite do Selo Ouvidoria Cidadã, iniciativa lançada em celebração ao Dia Nacional do Ouvidor, durante o evento “Encontro de Ouvidorias Públicas”, que tem como objetivo reconhecer e incentivar boas práticas de participação social e aprimoramento da gestão pública nos municípios paulistas.
 
Ação 
A ação busca estimular Prefeituras e Câmaras Municipais a fortalecerem seus canais de ouvidoria, promovendo maior transparência, eficiência administrativa e aproximação com o cidadão. 
 
Papel dos órgãos 
A proposta está alinhada ao papel das ouvidorias públicas, que atuam como instrumentos de comunicação direta entre a sociedade e o poder público, contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
 
Iniciativas
Por meio do selo, o TCE-SP pretende valorizar iniciativas que garantam o correto funcionamento das ouvidorias, com critérios que envolvem desde a estrutura dos canais de atendimento até a capacidade de transformar demandas da população em melhorias concretas na gestão.
 
Alto Tietê  
pode participar 
O Selo TCE-SP Ouvidoria Cidadã é destinado às administrações municipais, abrangendo tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. O Alto Tietê poderá participar.
 
Iniciativa 
A iniciativa visa estimular o desenvolvimento contínuo das ouvidorias, promovendo maior integração entre gestão pública e sociedade.
 
Inscrições
As inscrições serão realizadas por meio do hotsite oficial, onde também estão disponíveis todas as informações sobre requisitos, etapas de avaliação e critérios.