LANCE LIVRE 29-03-2026

Ouvidoria Cidadã
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) disponibilizou o hotsite do Selo Ouvidoria Cidadã, iniciativa lançada em celebração ao Dia Nacional do Ouvidor, durante o evento “Encontro de Ouvidorias Públicas”, que tem como objetivo reconhecer e incentivar boas práticas de participação social e aprimoramento da gestão pública nos municípios paulistas.
Ação
A ação busca estimular Prefeituras e Câmaras Municipais a fortalecerem seus canais de ouvidoria, promovendo maior transparência, eficiência administrativa e aproximação com o cidadão.
Papel dos órgãos
A proposta está alinhada ao papel das ouvidorias públicas, que atuam como instrumentos de comunicação direta entre a sociedade e o poder público, contribuindo para o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Iniciativas
Por meio do selo, o TCE-SP pretende valorizar iniciativas que garantam o correto funcionamento das ouvidorias, com critérios que envolvem desde a estrutura dos canais de atendimento até a capacidade de transformar demandas da população em melhorias concretas na gestão.
Alto Tietê
pode participar
O Selo TCE-SP Ouvidoria Cidadã é destinado às administrações municipais, abrangendo tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo. O Alto Tietê poderá participar.
Iniciativa
A iniciativa visa estimular o desenvolvimento contínuo das ouvidorias, promovendo maior integração entre gestão pública e sociedade.
Inscrições
As inscrições serão realizadas por meio do hotsite oficial, onde também estão disponíveis todas as informações sobre requisitos, etapas de avaliação e critérios.