LANCE LIVRE 29-04-2025

O lançamento dos programas "Bairros + Completos" e "Suzano Mais Praças", realizados nesta segunda-feira (28/04), integraram o conjunto de ações que têm colocado o município no trilho do desenvolvimento sustentável.



As bases que deram origem às duas iniciativas estão alinhadas ao conceito de “Cidade Saudável”, que preconiza uma gestão pública voltada à melhoria da qualidade de vida da população, com serviços descentralizados, áreas verdes de lazer e deslocamentos reduzidos.



A referência dos trabalhos desenvolvidos pelo município é baseada na proposta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que define como “Cidade Saudável” aquela que promove de forma contínua a melhoria do ambiente físico e social, utilizando os recursos da comunidade para garantir a qualidade de vida e o bem-estar físico, mental e social de todos seus habitantes, sem distinção de raça, religião, convicção política ou condição socioeconômica.



De acordo com a Prefeitura, as 25 unidades de planejamento que serão contempladas por meio do programa “Bairros + Completos” ganharão ainda mais atenção do Poder Público, com o conjunto de dados que serão disponibilizados para análise e estudos técnicos.



A realidade local deverá ser ainda mais valorizada, de forma que a Prefeitura possa viabilizar a chegada dos serviços necessários. Já o “Suzano Mais Praças” será um instrumento essencial para a oferta de mais áreas de lazer e contribuirá com as práticas relacionadas ao aumento da cobertura vegetal, que inclui o recebimento de parte das 5 mil mudas que serão plantadas na atual gestão.