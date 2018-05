Lance Livre 29-05-2018

Livro de Filló

A biografia “Geraldo Alckmin, o menino, o homem, o político”, do ex-governador do Estado, escrita pelo ex-prefeito Acir Filló, é o “livro de cabeceira” do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador do PSDB pela Polícia Federal.

Entrevista à

Revista Época

Em entrevista à Revista Época, desta semana, Paulo Preto elogiou a biografia autorizada de Geraldo Alckmin, escrita por Filló (ex-prefeito de Ferraz, preso por suspeita de corrupção e que está em Tremembé).

Relatórios

De acordo com a Revista, durante a entrevista ele se levantou e tirou o exemplar de dentro de uma bolsa cheia de relatórios da Dersa.

Capa azul

O livro “Geraldo Alckmin, o menino, o homem, o político” tem uma capa azul e três fotos do político em diferentes fases da vida. Estava todo grifado com canetinha amarela e post-its para marcar páginas importantes, segundo a revista.

Elogios

“Você tem de ler isso, é sensacional. Estou te mostrando aqui carinhosamente, tem de ler!”, disse na entrevista à Época.

Visita à exposição

O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) visitou a exposição “Câmara de Suzano: de 1949 aos dias de hoje”. A mostra foi prorrogada até hoje, para atender a escolas que já agendaram a visitação.

Desde 27 de abril

A mostra está em cartaz na sede do Legislativo, o Palácio “Deputado José de Souza Candido”, desde 27 de abril. Na sexta-feira passada, duas turmas da Escola Estadual Geraldo Justiniano de Rezende Silva visitaram a mostra.

Gabinetes

dos vereadores

Eles também conheceram os gabinetes dos vereadores e o Plenário, e receberam um exemplar do livreto “Como funciona a Câmara”, que explica o papel da Casa de Leis e dos parlamentares no município. Todos puderam fazer perguntas durante a visita.