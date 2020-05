Lance Livre 29-05-2020

Flexibilização

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), usou as redes sociais para explicar o pedido que fez ao Estado, junto com os outros prefeitos do Alto Tietê, para uma revisão da classificação atribuída para a região.

Critérios

Os critérios utilizados pelo Estado mantém o Alto Tietê em quarentena até o dia 15 de junho.

Contra decisão

do Estado

O prefeito disse que não concorda com a decisão do Estado e, por isso, pede uma flexibilização das atividades a partir do próximo dia 1º de junho.

Reabertura

gradual

O prefeito afirmou que o objetivo é fazer uma reabertura gradual e consciente dos comércios e empresas, assim como será na Capital.

Seguindo

recomendações

“Estamos seguindo as recomendações sempre com o objetivo de salvar vidas. E, em paralelo, é preciso também pensar na organização comercial e empresarial da nossa cidade, assim como de outras atividades”, disse.

Deputados

Os deputados estaduais das cidades da região devem dar apoio aos prefeitos das cidades da região para que a economia seja retomada com o fim gradativo da quarentena, como será feito na Capital, em São Paulo.

Frente

Parlamentar

O deputado Estevam Galvão participou ontem de reunião da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Setor Têxtil e de Confecções do Estado e defendeu a criação de uma ampla Frente pelo desenvolvimento econômico, abrangendo os demais setores produtivos que também são afetados pela crise.

Crise

“Neste momento, quando vivemos essa profunda crise na saúde, no social e na economia, é preciso a união de forças em prol da retomada do desenvolvendo do nosso Estado. É preciso debater e encontrar caminhos para garantir o emprego, a geração de renda e a comida na mesa do trabalhador”, afirmou.

Membro titular

Estevam é membro titular da Frente pelo setor têxtil e lembrou que todas as áreas estão sendo fortemente afetadas pela pandemia.