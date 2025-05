LANCE LIVRE 29-05-2025

Tarcísio em evento do PL

A aparição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na propaganda do PL reforça a possibilidade política de disputar a reeleição para o governo do Estado.



André do Prado

O que chamou mais atenção na propaganda do PL foi a presença do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado.



30 segundos

O parlamentar, de Guararema, fez as honras da casa durante os os 30 segundos da propaganda partidária. Ao lado de Tarcísio, André do Prado exaltou a parceria com o governador do Republicanos.



Candidato a vice

O deputado é cotado para ser o candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio. “Cortamos gastos, melhoramos a arrecadação e priorizamos o que mais importa”, afirmou André Prado.

Derrite

Recentemente, o governador participou da filiação de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado, ao Progressistas.



Prestação de contas da Saúde

A Secretaria de Saúde fará nesta quinta-feira (29), às 17 horas, na Câmara de Suzano, a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2025 numa audiência pública. O internauta que desejar enviar perguntas aos representantes do Executivo pode acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br.



Comissão Permanente

A audiência será conduzida pela Comissão Permanente de Saúde do Legislativo, que é composta pelos vereadores Rogerio Castilho (PSB - presidente); José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira (relator); e Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde (membro).