LANCE LIVRE 29-06-2023

Secretário de Segurança na região

Num trabalho conjunto entre os deputados federais e estaduais que representam o Alto Tietê, o secretário Estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, estará em Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira (30), às 10 horas, para um encontro com lideranças, representantes de classe e entidades setoriais.



Pauta

No evento, serão discutidas questões ligadas à criminalidade na região e também será feita a entrega de duas viaturas para o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros.



Veículos

Os veículos, segundo o deputado federal, Marco Bertaiolli, que está articulando a reunião, ficarão à disposição de Mogi das Cruzes e de Guararema. Ainda conforme o deputado Bertaiolli, estão sendo convidados para esse encontro vereadores, prefeitos do Alto Tietê, os deputados federais e estaduais que defendem a região, seja no Governo do Estado, como em Brasília.



Números

Com números que vem crescendo em vários índices, entre os primeiros meses deste ano em comparação a 2023, o parlamentar ressalta que a insegurança das pessoas é sempre um tema muito sensível, porque, além da consumação do fato ou do crime em si, existe a sensação do medo.



Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano iniciou nesta quarta-feira (28) mais uma ação de incentivo às doações para a Campanha do Agasalho 2023.



Jardim Imperador

No bairro Jardim Imperador e demais locais próximos foi promovida uma panfletagem com a colaboração do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081) em aproximadamente 2,5 mil casas. O objetivo foi comunicar os moradores sobre o recolhimento de itens que poderão ser doados como casacos e cobertores.