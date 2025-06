LANCE LIVRE 29-06-2025

Alex Santos

O secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, tem se destacado na administração municipal de Suzano, desde a gestão Rodrigo Ashiuchi.



Articulador

Nos bastidores políticos, ele é considerado um ótimo articulador agora da gestão Pedro Ishi (PL), com um trabalho importante de conversas políticas, entre a Câmara, deputados, partidos políticos e entidades. É tido como um integrante importante.



Projeto SER

Um dos trabalhos importantes do atual secretário de Governo é o “Projeto SER – Suzano Educa e Respeita”. A iniciativa reforça compromisso da cidade com a inclusão, o respeito e os direitos humanos, segundo a iniciativa.



Capacitação

Recentemente, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, realizou, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, o encerramento do projeto, que capacitou mais de 320 pessoas em temas voltados à juventude, mulher, pessoa idosa e pessoa com deficiência.



Especialistas

Durante os três meses de realização, o projeto reuniu especialistas que contribuíram com suas experiências e conhecimentos.



Boy candidato?

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, desistiu de se candidatar ao cargo de deputado federal na eleição de 2026, segundo o Jornal Folha de S. Paulo.



Articulação

Segundo o jornal, no início do ano, Boy chegou a articular a candidatura, numa tentativa de retornar ao cargo que renunciou em 2013, após ter sido condenado pela participação no mensalão. Em fevereiro, o jornal O Estado de S. Paulo apurou que o entorno afirmava que ele almejava ser presidente da Câmara dos Deputados.