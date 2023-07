LANCE LIVRE 29-07-2023

Festa das Nações

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu com o presidente do Rotary Clube de Suzano, Roberto Tavares, e com a comissão organizadora da Festa das Nações.



9 e 10 de setembro

O tradicional evento acontece nos dias 9 e 10 de setembro, no Parque Max Feffer, e vai reunir mais de 25 expositores.



Países

Dentre as novidades da festa, destacam-se tradições culturais e culinárias de países como Japão, China, Líbano e Itália.



Flávia Verdugo

A diretora de Atenção à Saúde de Suzano, Flávia Verdugo, será pré-candidata a prefeita em Poá.



Intenção de disputar

Ela deixou clara sua intenção de disputar a Prefeitura poaense durante participação ao vivo no Programa ‘DS Entrevista’.



Funcionária de carreira

Flávia é funcionária de carreira na Prefeitura de Poá. Foi secretária de Saúde de Poá - entre 2019 e 2020 - na gestão do então prefeito Gian Lopes.



Gian Lopes

Aliás, essa é uma questão a ser respondida. Se Flávia for disputar as eleições de 2024, pode ter de procurar um partido que não seja o PL, uma vez que Gian Lopes é do partido comandado atualmente pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy.



Sem filiação

Flávia Verdugo ainda não é filiada a partido político, mas tem convites.