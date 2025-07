LANCE LIVRE 29-07-2025

Articulações do PL

As articulações do PL em torno das próximas eleições, em 2026, passam pela praticamente certeza do nome do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital, na disputa para o cargo de deputado.



Estadual ou federal?

Resta saber agora, se Ashiuchi sai para estadual ou federal. O certo é que o ex-prefeito está muito prestigiado dentro do partido e será ele o responsável por escolher sua próxima jornada na política.





Contribuição

Ashiuchi tem contribuído com a gestão Pedro Ishi (PL) colaborando com a administração em Suzano. O ex-prefeito mostra que, apesar de estar atuando em São Paulo, não deixou Suzano e vai ajudar sempre que possível.

Habilidade

Na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o ex-prefeito revelou sua habilidade para lidar com os problemas da Capital. Ele tem frequentemente vistoriado todos os parques e feito anúncios ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.



Rogério Tarento

O vice-prefeito de Itaquá, Rogério Tarento, tem participado ativamente das ações municipais e projetos do prefeito Eduardo Boigues (PL). A parceria tem dado certo. E mais: vem novidades por aí, logo-logo?





Vice em Poá e reunião com Guti

Em Poá, o vice-prefeito Eliardo Jordão ainda segue sem aproximação com a atual gestão. Recentemente, o vice de Poá se reuniu com o ex-prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti, do PSD. Segundo Eliardo, foram “alinhadas estratégias políticas para o Alto Tietê e Guarulhos”.