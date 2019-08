Lance Livre 29-08-2019

Empresa Cidadã

A Câmara de Suzano realizará hoje, às 19 horas, uma sessão solene para entrega do Título de Empresa Cidadã ao Hospital Santa Maria. O autor da homenagem é o vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei.

Inauguração

em 2015

O Hospital Santa Maria foi inaugurado em 2015, pelos médicos Adalcindo Vieira do Nascimento Filho e Mannie Liu, e é a única unidade hospitalar particular em Suzano. Em março deste ano, foi responsável por prestar o primeiro atendimento a vítimas da tragédia ocorrida na Escola Estadual Raul Brasil, que resultou na morte de dez pessoas. Sete vítimas feridas no episódio foram levadas para o hospital, duas das quais ficaram internadas na unidade.

24 horas

Quando inaugurado, o Santa Maria prestava serviços de pronto-atendimento 24 horas e contava com um centro de diagnósticos. Logo no semestre seguinte a unidade passou a contar com uma ala para internação composta por 16 leitos e suporte de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos e UTI Coronariana. Em 2017, o hospital inaugurou uma ala para maternidade, com capacidade para a realização de mais de 150 partos mensais.

Revisão do

eleitorado

Revisão do eleitorado é o procedimento pelo qual os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) convocam os eleitores inscritos em uma Zona Eleitoral (ZE) para que compareçam pessoalmente ao cartório eleitoral ou em postos criados para atender a esse objetivo, a fim de se verificar a regularidade de sua inscrição eleitoral. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Glossário

É dessa maneira que o Glossário Eleitoral Brasileiro, disponibilizado no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, define essa importante medida de apuração do número de eleitores inscritos em uma determinada ZE.

Títulos

Também o TSE, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou a correição das zonas eleitorais, nas hipóteses previstas na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições).