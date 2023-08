LANCE LIVRE 29-08-2023

Advogada Jeruza Reis

A advogada Jeruza Lisboa Pacheco Reis será empossada na Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL). Ela vai ocupar a cadeira de número 33, que homenageia Manoel Bezerra de Melo, o Padre Melo, ex-prefeito de Mogi das Cruzes e fundador da Universidade Mogi das Cruzes.



Solenidade

A solenidade de posse será no dia 1º de setembro, às 14 horas.



Telhado em escola de Ferraz

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos),vistoriou as obras de retirada do telhado da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Halim Abissamra, o antigo Caic.





Passo importante

Segundo a prefeita, essa obra é um passo importante para garantir um ambiente seguro e adequado para as atividades para os estudantes.



Recuperação

A quadra, que há algum tempo estava inutilizada devido às condições precárias do telhado, em breve estará totalmente recuperada e pronta para receber as práticas esportivas, eventos e momentos de diversão dos alunos, disse a prefeita.



Estudantes visitam a Câmara

A Câmara de Suzano recebeu na manhã desta segunda-feira (28) estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Cenibras. O vereador Artur Takayama (PL) acompanhou a atividade e tirou dúvidas e respondeu a perguntas do grupo. Os estudantes conheceram a estrutura da Casa de Leis e receberam informações sobre o papel do Legislativo, como a atuação dos parlamentares, responsabilidades, importâncias das leis e da participação popular nas atividades da Câmara.