Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 30 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 29-08-2025

29 agosto 2025 - 05h00Por editoracao

Congresso  de Municípios
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), participou, em São Paulo, no Estádio do Pacaembu, do painel “Plano de Descarbonização: A nova matriz para transição energética e o papel estratégico do biometano”. 
 
Palestra de  Rodrigo Ashiuchi 
O evento foi realizado no Congresso da Associação Paulista de Municípios e contou com a palestra do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 
 
Especialistas do  setor energético 
Na ocasião, especialistas do setor energético lideraram os debates sobre eletrificação de ônibus, além de energias renováveis, biocombustíveis e soluções sustentáveis para as cidades.
 
Missão 
Segundo o prefeito, “a missão é acolher projetos e boas práticas que possam ser aplicadas em Suzano, fortalecendo nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com políticas públicas que preparem a cidade para os desafios do futuro”.
 
Planejamento 
O prefeito afirmou que “é com planejamento e parcerias que serão construídas uma Suzano cada vez mais moderna, sustentável e inovadora”.
 
Marcello Barbosa com CNH
Depois de 12 anos, após um problema de visão em que criou um trauma para dirigir, o secretário de Governo de Itaquá, jornalista Marcello Barbosa, anunciou nas redes sociais que “finalmente está habilitado”.  
 
Medo 
Ele disse que, “por muito tempo”, o medo não o deixava dirigir. “Mas venci essa barreira e finalmente tenho segurança para dirigir”, disse. “Parece algo simples, mas para mim significa muito e isso me deixa muito feliz, pois nesse tempo nunca me imaginei dirigindo”, disse.

 