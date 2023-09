LANCE LIVRE 29-09-2023

Projeto prevê orientação a idosos contra fraudes e golpes

Os vereadores de Suzano aprovaram projeto de lei que institui a Semana de Orientação aos Idosos contra Fraudes e Golpes Praticados por Meios Eletrônicos e pela Internet. A proposta é de autoria do parlamentar Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



Anualmente

De acordo com o projeto, o evento deverá ser realizado anualmente, a partir do dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional do Idoso. A atividade tem como objetivo evitar comportamentos de risco que possam comprometer a segurança no uso da internet e identificar protocolos de segurança em sites de comércio eletrônico.



Secretários prestigiam evento

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebeu nesta quinta-feira (28) a quinta edição da homenagem aos profissionais da educação física de Suzano.



300 pessoas

A solenidade reuniu cerca de 300 pessoas e contou com as presenças dos secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Meio Ambiente, André Chiang.



Atividades para o público

Na oportunidade, foram realizadas várias atividades para o público presente, como palestras, apresentações de dança e demonstrações de capoeira e tae-kwon-do. O evento é promovido todo ano pelo professor Wanderlei Averaldo, idealizador da iniciativa e dos projetos Associação de Profissionais de Educação Física (Apefis) e Amigos do Esporte, e contou com apoio da Prefeitura de Suzano.