Lance Livre 29-10-2017

Portais da Justiça Eleitoral

A partir da próxima semana, os portais da Justiça Eleitoral terão novo formato, moderno e de fácil navegação para proporcionar mais facilidades aos usuários.

Novo leiaute

O novo leiaute dos portais traz gradientes – efeitos de transições entre cores – que se harmonizam e tons pastéis.

Flat design

Incorpora elementos de flat design, gerando um resultado mais harmônico visualmente.

Simplicidade

Os novos portais buscaram a simplicidade dos elementos, com clareza e valorização do estilo clean e um design a partir de formas simples, trazendo clareza e harmonia em interfaces e ilustrações.

Novo modelo

O novo modelo foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Reformulação

A reformulação dos portais da Justiça Eleitoral foi promovida com base em critérios como estatísticas de acessos, relatórios realizados por origem do usuário e por dispositivos usados para acessar os portais, rótulos de menu utilizados nos sites de outros tribunais e relatório da auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no portal do TSE a respeito da Lei de Acesso à Informação.

Critérios

Também foram utilizados critérios com base em benchmarking em sites que foram premiados no quesito “usabilidade”.

Melhores práticas

Esse processo busca as melhores práticas que conduzem a um desempenho melhor, com a comparação do desempenho entre outros sistemas.

Técnicos

Os técnicos também se utilizaram de outros critérios, como a revisão da arquitetura da informação dos portais, para melhorar a organização, excluir duplicidades e promover ajustes nos nomes dos menus, por levantamento das principais tendências do mercado.