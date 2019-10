Lance Livre 29-10-2019

Capacidade

de investimento

Aumentar a capacidade de investimento é um dos desafios das cidades da região. Os prefeitos das cidades vão em busca de ajuda do Estado, dos recursos estaduais.

Recursos do

IPTU e ICMS

Além dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) são duas importantes fontes de recursos. Só para se ter uma ideia, dados referentes ao primeiro semestre deste ano garantiu uma boa quantidade de verbas para as cidades da região.

Mogi na frente

Mogi foi a que mais recebeu repasses, seguida por Suzano. As dez cidades do Alto Tietê receberam, no primeiro semestre deste ano, mais de R$ 405 milhões em repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Secretaria

da Fazenda

Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo.

R$ 122 milhões

Entre as dez cidades da região, a que mais recebeu repasses, no primeiro semestre, foi Mogi das Cruzes, com mais de R$122 milhões. Em seguida vem Suzano, que recebeu mais de R$100 milhões em repasses do ICMS. Fecha o pódio, em terceiro lugar, Itaquaquecetuba teve R$ 56 milhões.

5 milhões

de eleitores

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) atingiu a marca de 5 milhões de eleitores com a biometria cadastrada neste ano, de janeiro até agora. Com esse dado, o quantitativo de biometrias realizadas em todo o Estado de São Paulo subiu para 60,9% de seu eleitorado total.

Meta TRE

A meta do TRE-SP para 2019 é cadastrar as digitais de 7 milhões e meio de cidadãos, tendo cumprido 66,6% da meta. O avanço do cadastramento biométrico no maior colégio eleitoral do País, com mais de 33 milhões de eleitores, é resultado de uma série de esforços da Justiça Eleitoral paulista em parceria com diferentes instituições públicas e privadas espalhadas por todo o Estado, além da conscientização do eleitor, que entendeu a importância do cadastro e compareceu.