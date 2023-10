LANCE LIVRE 29-10-2023

Alunos da FAU-Mackenzie

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação concluiu mais uma etapa da parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie para revitalização de áreas públicas de Suzano.



Workshop

Em workshop realizado na sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), na região central da capital paulista, o diretor de Planos e Projetos, Ricardo Hatiw Lu, e a diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Coelho, foram apresentados aos projetos produzidos pelos 27 estudantes da instituição que estiveram na cidade na última terça-feira (24/10) para conhecerem os locais que são objeto de estudo.



Proposta

A proposta de trabalho, que recebeu o nome “O que tem atrás desse muro?”, tem o objetivo de requalificar três espaços da cidade, que ficam nas imediações das Escolas Municipais Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; José Braz Neto, no Jardim Quaresmeira II; e Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém.



Exibição

Na exibição dos croquis, o que mais chamou atenção dos representantes da administração municipal foram as características lúdicas que foram inseridas a partir de desenhos dos alunos das escolas, que contribuíram com ideias e demandas. A utilização de materiais se caracterizou por ter um perfil mais orgânico, valorizando a importância dessas áreas para a cidade.



Marca dos projetos

Uma outra marca dos projetos foi a referência aos elementos naturais. Nas áreas do Jardim Quaresmeira e da Vila Urupês, os croquis usaram como símbolo principal as duas grandes árvores que se destacam nesses espaços. Elas tiveram uma posição central na definição para o desenho final que poderá garantir novas praças nesses locais. No caso da unidade de Palmeiras, a própria topografia foi um elemento central para divisão das atividades no espaço.