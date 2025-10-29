LANCE LIVRE 29-10-2025

Recursos do ICMS

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realizou, nesta terça-feira (28), o quarto de cinco repasses de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) previstos para outubro aos 645 municípios paulistas, incluindo os dez do Alto Tietê.



Transferência

Nesta transferência, as prefeituras, de todo o Estado, receberam R$ 1,72 bilhão, referentes aos valores arrecadados de 20 a 24/10, já com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



R$ 1,99 bilhão

Os municípios já haviam recebido R$ 1,99 bilhão em três repasses deste mês, realizados nos dias 7,14 e 21/10, relativo às arrecadações dos períodos de 29/9 a 3/10, 6 a 10/10 e 13 a 17/10, respectivamente. Com os depósitos efetuados, o valor acumulado enviado aos municípios paulistas em outubro sobe para R$ 3,72 bilhões.



Nove meses

Em nove meses de 2025, as transferências de recursos do ICMS para as prefeituras de todo o Estado já somam R$ 34,4 bilhões.



Agricultura familiar

A agricultura familiar do estado de São Paulo vive um momento histórico. Em 2025, o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) alcançou o recorde de R$ 50,5 milhões em compras públicas, um resultado que supera a soma de todos os investimentos feitos entre 2020 e 2023.



Suzano

Os números podem contribuir com agricultores de Suzano e das demais cidades da região. O PPAIS proporciona renda garantida a produtores rurais.