lance Livre 29-11-2017

Gabriele Doro

A jornalista Gabriele Doro deixou o cargo de editora-adjunto do DS. Ela foi convidada para integrar a equipe de assessoria de imprensa da Seguros Unimed, em São Paulo.

Agradecimento

O DS agradece imensamente os quase 10 anos de trabalho de Gabi, como era mais conhecida, e deseja sucesso em sua nova etapa de trabalho no jornalismo.

Gilberto Kassab

O Conselho de prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebe amanhã a visita do ministro Gilberto Kassab, às 16 horas, no auditório do Edifício Helbor Corporate, em Mogi das Cruzes, onde fica a sede do consórcio.

Ciência e

Tecnologia

À frente do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Kassab fará o lançamento na região do programa “Internet para Todos”.

11 cidades

Kassab será recebido por prefeitos e representantes dos 11 municípios que integram o Condemat. O consórcio reúne o maior número de cidades da Região Metropolitana de São Paulo, com uma população de três milhões de habitantes.

Internet

para Todos

O programa “Internet para Todos” visa promover a inclusão digital, ampliando o acesso à internet e é desenvolvido em parceria pelo MCTIC e o Ministério da Defesa. Utiliza o satélite geoestacionário brasileiro para levar internet rápida para todo o país, garantindo o acesso à banda larga.

Contratação

da Emplasa

A Prefeitura de Suzano vai contratar a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa) para execução de serviço de “geocolaboração pela internet”, por meio do uso do sistema de informações metropolitanos. Especialistas afirmam q ue a “geocolaboração” faz parte de tecnologia de mapeamento na web, que emprega principalmente a Computação em Nuvem.