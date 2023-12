LANCE LIVRE 29-11-2023

Boigues promete pagar churrasco

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), promete pagar um churrasco para quem denunciar os pichadores responsáveis pelo vandalismo nas paredes do prédio do Ecoponto do bairro da Estação. O equipamento público será inaugurado em dezembro, mas foi pichado.



Redes sociais

Nas redes sociais o prefeito afirma: “Quer ganhar um churrasco?”. Ele pede para que a denúncia seja feita.



Desrespeito

“É um desrespeito absurdo o que fizeram. A gente trabalha, se esforça para entregar uma Itaquá melhor, mas tem gente que ainda não sabe viver em sociedade”, disse o prefeito.



153

Boigues pede para ligar no telefone 153 da Guarda Civil Municipal (GCM) sempre que alguém flagrar pichações.



Emendas de R$ 4 milhões

O vereador Artur Takayama (PL) foi o responsável pela indicação de R$ 4 milhões em emendas parlamentares estaduais para Suzano, por intermédio do deputado estadual Marcos Damasio (PL). (Veja matéria na página 3).



Assinatura

A assinatura do convênio que permitirá a liberação da verba foi feita na manhã desta terça-feira (28), pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), também na presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Os R$ 4 milhões estão divididos em duas emendas parlamentares. “Este valor será utilizado na infraestrutura de Suzano”, destacou Takayama. O convênio contempla pavimentação e recapeamento asfáltico.