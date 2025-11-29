Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sábado 29 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 29/11/2025
LANCE LIVRE 29-11-2025

29 novembro 2025 - 05h00Por editoracao

Posse dos membros  do 1º Conselho de  Desenvolvimento  Econômico
O prefeito Pedro Ishi deu posse, nesta quinta-feira (27/11), aos 28 membros do 1º Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, durante cerimônia realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, localizada no Centro. 
 
Atividade 
A atividade marca o início do mandato para o biênio 2025-2027 e reunirá 14 integrantes do Poder Público e outros 14 da sociedade civil, entre titulares e suplentes.
 
Solenidade 
A solenidade, que contou com a presença de representantes dos diferentes setores produtivos do município, é de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conduzido pelo titular Mauro Vaz, que colocou em prática uma proposta que já vinha sendo discutida há mais de dez anos. Ele será o presidente do conselho nesta gestão, que terá como vice José Fernando Brandão, da Associação Cultural Suzanense Bunkyo.
 
Objetivos 
Um dos principais objetivos da gestão será garantir a criação da Comissão Intersetorial da Cadeia Produtiva Local (CPL), estratégica para diagnosticar e fortalecer setores econômicos já existentes na cidade e identificar oportunidades para novos empreendimentos. 
 
Crescimento  de Suzano
O prefeito destacou o atual momento de crescimento de Suzano. “Estamos nos posicionando de forma que a cidade seja referência no Estado e no País, depois do trabalho de reconstrução do que foi consolidado ao longo da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Estamos com dezenas de obras em andamento”.