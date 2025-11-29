LANCE LIVRE 29-11-2025

Posse dos membros do 1º Conselho de Desenvolvimento Econômico

O prefeito Pedro Ishi deu posse, nesta quinta-feira (27/11), aos 28 membros do 1º Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, durante cerimônia realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, localizada no Centro.



Atividade

A atividade marca o início do mandato para o biênio 2025-2027 e reunirá 14 integrantes do Poder Público e outros 14 da sociedade civil, entre titulares e suplentes.



Solenidade

A solenidade, que contou com a presença de representantes dos diferentes setores produtivos do município, é de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conduzido pelo titular Mauro Vaz, que colocou em prática uma proposta que já vinha sendo discutida há mais de dez anos. Ele será o presidente do conselho nesta gestão, que terá como vice José Fernando Brandão, da Associação Cultural Suzanense Bunkyo.



Objetivos

Um dos principais objetivos da gestão será garantir a criação da Comissão Intersetorial da Cadeia Produtiva Local (CPL), estratégica para diagnosticar e fortalecer setores econômicos já existentes na cidade e identificar oportunidades para novos empreendimentos.



Crescimento de Suzano

O prefeito destacou o atual momento de crescimento de Suzano. “Estamos nos posicionando de forma que a cidade seja referência no Estado e no País, depois do trabalho de reconstrução do que foi consolidado ao longo da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Estamos com dezenas de obras em andamento”.