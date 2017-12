Lance Livre 29-12-2017

Apoiar quem

apoia a região

O discurso adotado pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), de “apoiar apenas os deputados que fazem algo pelo Alto Tietê”, deve mesmo ser seguido pelos demais prefeitos da região.

Aventureiros

A palavra “aventureiros”, que podem classificar candidatos nas eleições que aparecem só em período eleitoral nas cidades, foi utilizado pelo próprio prefeito para defender sua posição.

Ajuda

Ou seja, só ajudar o candidato a deputado ou o deputado candidato que fez algo por Suzano e região.

Presidência

Em relação ao candidato a Presidência, os prefeitos ligados ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) não fecharam questão. Mas é bem provável que o nome do governador Geraldo Alckmin (PSDB) seja o escolhido pela maioria.

Bom

relacionamento com a cidade

O próprio Ashiuchi já afirmou que o tucano tem bom relacionamento com a cidade e “fez obras em Suzano”.

Eleições

Entre as resoluções que regerão as Eleições Gerais de 2018, aprovadas pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sessão extraordinária está a que dispõe sobre a assinatura digital e a fiscalização do sistema eletrônico de votação.

Registro digital

A resolução também aborda o registro digital do voto, a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas e os procedimentos de segurança dos dados dos sistemas eleitorais.

Norma

Pela norma, é chancelado a diversas entidades acessar antecipadamente os softwares desenvolvidos pelo TSE para serem utilizados nas eleições, desde que para fins de fiscalização e auditoria.

Acesso

O acesso deverá ocorrer em ambiente específico e sob a supervisão do TSE, a partir de seis meses antes da data do primeiro turno do pleito, conforme as regras estabelecidas no texto aprovado pela Corte Eleitoral.