Lance Livre 29-12-2018

Pautas políticas

As pautas políticas, a partir de janeiro de 2019, devem ser reforçadas.

Novos presidentes das câmaras

Os novos presidentes das câmaras municipais assumem com a missão de tentar administrar o Poder Legislativo com vereadores de partidos diferentes e muitas discussões.

Termômetro

Os prefeitos terão um termômetro importante, sobre o reforço ou não de suas bases políticas para aprovação de projetos, assim que as sessões se iniciem.

Posse de Doria

A expectativa também é pela posse do governador eleito do Estado, João Doria (PSDB), que teve no Alto Tietê, pouco apoio dos prefeitos, que preferiram Márcio França (PSB).

Governar

para todos

O tucano tem dito que vai “governar para todos”, independente de ter ou não recebido apoio.

Expectativa

Há também uma grande expectativa por parte da posse do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Crescimento

‘gigante’

O partido dele teve um crescimento “gigante” nas eleições deste ano.

PSL no Alto Tietê

E já existe expectativa de que o PSL possa se fortalecer nas cidades da região.

Minha Casa,

Minha Vida

Cerca de 58% dos recursos do Ministério das Cidades estão alocados no Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Esse, por sua vez, concentra grande parte dos subsídios nas capitais.

Estudo técnico

Os dados constam do estudo técnico inédito elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). A entidade analisou a execução orçamentária do programa no período de 2009 a 2017, bem como a execução das contratações de unidades habitacionais nas várias modalidades urbana e rural entre 2009 e 2018.