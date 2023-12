LANCE LIVRE 29-12-2023

Manutenção e Serviços

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realiza trabalhos de zeladoria nos bairros Cidade Edson e Parque Maria Helena, bem como na região central.



Prefeito

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o chefe da pasta, Samuel Oliveira, e o secretário de Governo, Alex Santos, acompanharam de perto as intervenções promovidas nesta quarta-feira (27/12).



Até 5 de janeiro

A expectativa é de que as melhorias sigam até 5 de janeiro de 2024, quando novas localidades serão contempladas. As autoridades percorreram as ruas Lobato, Itaquera e Santa Isabel, da Cidade Edson, onde ocorriam capinação e varrição.



Força tarefa

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a força tarefa em deixar uma cidade sempre limpa e bem cuidada. “A limpeza acontece por toda a cidade e, desta vez, estamos concentrados na Cidade Edson, no Parque Maria Helena e na região central. Vale lembrar que esse serviço é contínuo, ininterrupto, sendo realizado em todos os 365 dias do ano, com o objetivo de tornar Suzano um município cada vez melhor para as famílias”, disse.



Lei facilita habitações de interesse social

O prefeito Caio Cunha (Podemos) sancionou, na tarde desta quinta-feira (28/12), a Lei nº 8.037, que estabelece benefícios para os empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos no Programa “Minha Casa, Minha Vida”, em Mogi das Cruzes, o que vai permitir a retomada a partir de 2024 da construção de moradias populares no município, abrandando o déficit habitacional e atendendo famílias mogianas inscritas no Cadastro Municipal de Habitação, conforme diretrizes do programa Mogi Meu Lar.



Legislação

O poder executivo está autorizado a conceder isenção em quatro tributos municipais para fomentar a construção de unidades.