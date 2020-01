Lance Livre 30-01-2020

Ciro Gomes

O ex-ministro Ciro Gomes estará hoje à noite na região. Está prevista palestra, às 19 horas, no Colégio Itaquá, na Avenida Italo Adami, Vila Zeferina.

Carlos Lupi

Ciro estará acompanhado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Lideranças do partido de Itaquá e da região vão acompanhar a palestra.

Encontro

Os secretários de Desenvolvimento Econômico André Loducca e Clodoaldo de Moraes, respectivamente de Suzano e Mogi das Cruzes, se encontraram em reunião na tarde desta terça-feira (28) para firmar parcerias entre os municípios.

Experiência

Além das parcerias, os secretários também compartilharam experiências de projetos à frente de seus cargos. "Foi um bate-papo bem amistoso com o intuito de trocar experiência, para as cidades trabalharem alinhadas, já que fazem parte do mesmo consórcio, o Condemat", disse Clodoaldo.

Desenvolvimento

Clodoaldo informou, também, que a intenção é ajudar o Alto Tietê. "A reunião serviu para buscar também o desenvolvimento do Alto Tietê. Temos de aproveitar a boa amizade que existe entre as Prefeituras para trazer novos negócios e empresas à região".

Cartórios eleitorais

Os cartórios eleitorais de Itaquaquecetuba não terão atendimento ao público hoje e sexta-feira (31) em razão de mudança para um novo imóvel. O retorno do atendimento está previsto para segunda-feira (3).

Centralização

O atendimento das duas zonas eleitorais (377º e 419º) ficará centralizado no mesmo local, mais amplo e arejado, oferecendo, assim, mais conveniência ao eleitor, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Poupatempo

Nesse período de suspensão do atendimento, o eleitor pode ir à uma unidade do Poupatempo com serviços eleitorais.