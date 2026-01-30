Lance Livre - 30-01-26

Alexandre Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai estar bem perto do Alto Tietê, nesta sexta-feira (30). Às 14horas, ele dará ordem de serviço às obras da Policlínica de Guarulhos.



Condemat+

Guarulhos faz parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), por isso a expectativa de prefeitos da região estarem no evento é grande.



Mauá

Antes, pela manhã, Padilha estará em Mauá acompanhando o trabalho da “Carreta de Imagens”, do Programa Federal “Agora tem Especialistas”. Logo em seguida visita a Escola do Parlamento na Câmara de Mauá.



Em Suzano

O ministro Alexandre Padilha é esperado para estar em Suzano, neste ano, na inauguração do Hospital Federal.

Ontem, a Coluna Lance-Livre encaminhou para a assessoria do ministro pergunta sobre a possibilidade de divulgação de data da entrega do hospital.



Nas ruas até tarde

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), esteve nas ruas da cidade, até à noite, nesta quarta-feira (28), avaliando os danos provocados pelas chuvas e coordenando as equipes de atendimento.



Atuação

A Prefeitura de Suzano informou que atuou prontamente para conter os impactos causados pelas fortes chuvas registradas.



Vídeos

O prefeito postou vídeos nas redes sociais para passar orientações e fazer avaliação de toda a situação.



Atenção especial

Houve especial atenção para as condições da região central, no Jardim Revista, no Jardim Monte Cristo, no Jardim Maitê, na Vila Urupês, nas proximidades do Cemitério São Sebastião, no Sítio São José e na avenida Vereador João Batista Fittipaldi, no Parque Maria Helena. As equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana prestarem os atendimentos.