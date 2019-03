Lance Livre 30-03-2019

Obras paradas

Obras paradas têm sido um dos problemas de praticamente todas as cidades do Estado. A retomada sempre é muito difícil por conta, principalmente, do tempo em que os serviços ficam paralisados.

No Estado

Só para se ter uma ideia, na semana passada, o Tribunal de Contas (TCE) constatou que o Estado de São Paulo possui mais de 1.650 obras paralisadas ou atrasadas.

Estudo do TCE

Os números fazem parte de um estudo do TCE e apontam que o montante de recursos públicos envolvidos, entre obras nos municípios e de competência do Estado, ultrapassa o valor de R$ 49 bilhões.

Consulta

O TCE informou que, entre os meses de fevereiro e março deste ano, foram consultados 4.474 órgãos jurisdicionados – nos municípios e Estado - que informaram que, no quadro atual, foram computadas 1.677 obras paralisadas ou atrasadas, totalizando um investimento de R$ 49,6 bilhões.

317

Do total, 317 são de responsabilidade do governo do Estado e possuem um valor médio de R$ 145.272.295,50. Entre os 5 maiores contratos estão ajustes promovidos por meio da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metro) com a execução de serviços para implantação das Linha 6-Laranja, Linha 15-Prata, Linha 2-Verde e Linha 17-Ouro.

Relatório

O relatório aponta um total de 1.360 obras nos municípios paulistas com valor médio de R$ 2.642.096,80. Entre os principais empreendimentos estão a realização de obras de canalização de córregos, urbanização de assentamentos precários e construção do Hospital de Urgência, todas localizadas em São Bernardo do Campo, serviços de infraestrutura em Osasco e construção de Estação de Tratamento de Esgoto em Bauru.

42,28%

Do total, 42,28% utiliza recursos de financiamentos estabelecidos por meio de convênios com a União. Um percentual de 31,66% dos investimentos tem como principal fonte de recursos o Tesouro do Estado enquanto que 22,96% dos empreendimentos são realizados com recursos próprios da administração.