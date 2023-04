LANCE LIVRE 30-03-2023

PL

A presença do secretário Nacional de Relações Institucionais do Partido Liberal (PL), general Braga Netto, na semana passada, mostra o prestígio de Suzano com o partido.



Sede do encontro de 100 lideranças

O município foi escolhido para sediar o encontro com mais de 100 lideranças do PL do Alto Tietê e da Região Metropolitana de São Paulo. O foco é o fortalecimento do partido, as próximas estratégias para a Região, o Estado e o Brasil.



Políticos

Durante o encontro que contou com a participação de prefeitos, vereadores, presidentes de diretórios municipais do PL, lideranças e apoiadores, Rodrigo Ashiuchi falou da importância do partido para o desenvolvimento da região.



Maior partido

“O PL é o maior partido do País com uma representatividade nas câmaras municipais, no Executivo e, mais do que isso, temos possibilidade de crescimento muito grande nas próximas eleições, não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade”.



Suzano Ventures

A Suzano Ventures, corporate venture capital da Suzano, e a Cycle Momentum, aceleradora e operador de inovação aberta, membro da plataforma da Cycle Capital, acabam de lançar globalmente o Programa de Aceleração de Startups em Biossoluções – Edição Global 2023.



Programa global

O primeiro programa global da Suzano Ventures visa acelerar e formar parcerias com startups deep techs para contribuir para o avanço da bioeconomia.



Seis meses

Com início em junho e duração de seis meses, o programa, é voltado para startups com negócios focados em biomassa de eucalipto e embalagens sustentáveis.



Oito startups

Ao todo, serão selecionadas oito startups para participar da iniciativa, e toda a busca, contato e seleção dessas deep techs contarão com a expertise da Cycle Momentum. Além disso, a empresa canadense será responsável pela construção da dinâmica do programa e por disponibilizar mentores(as) apoiadores(as) para o programa.