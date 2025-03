LANCE LIVRE 30-03-2025

‘Roda de Afeto’

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, realizou na manhã de quinta-feira (27/03) mais uma edição do projeto “Roda de Afeto”. A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).





Encontro

O encontro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e integrou a programação do Mês da Mulher com o tema “A saúde da mulher na sociedade moderna”.



Convidada

especial

A convidada especial foi a médica ginecologista e obstetra Isabela Masirevic Lozano Navajas, que atua na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa, e trouxe informações fundamentais sobre bem-estar e cuidados preventivos.





Primeira-dama

O evento teve início com a fala da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, que compartilhou sua experiência como mulher e mãe, ressaltando os desafios e responsabilidades diárias.





Importância de

oportunidades

Ela destacou a importância de oportunidades como essa para debater temas que impactam diretamente a vida do público feminino, incentivando o autocuidado e a busca por qualidade de vida. Também participaram do encontro o vice-prefeito Said Raful, a secretária da pasta, Cíntia Lira, a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, e a diretora do NAS, Renata Pires.



Aspectos

da saúde

Durante a palestra, Isabela abordou diversos aspectos da saúde feminina, enfatizando como os avanços na medicina têm contribuído para o aumento da expectativa de vida das mulheres. Ela destacou a importância da prevenção, mencionando que exames como o papanicolau e a mamografia são fundamentais para detectar precocemente doenças.