LANCE LIVRE 30-04-2023

Xadrez da política

As eleições de 2024 começam a movimentar as peças do “xadrez” da política, em Suzano.



Mudança

de partido

Há duas semanas, o vice-prefeito Walmir Pinto - que saiu do PSB para integrar o PV - deixou políticos com a sensação que poderá disputar o pleito no ano que vem.



Quem vai indicar?

Na semana passada, em entrevista ao vivo ao DS, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), quando interrogado quem vai indicar para disputar as eleições, garantiu que ainda não há definição.



Bons nomes

O PL tem bons nomes, segundo ele. O secretário de Saúde, Pedro Ishi, no entanto, segue sendo um dos nomes favoritos para a sucessão de Ashiuchi, conforme apurou a Coluna Lance-Livre.

Mas há outros nomes que correm “por fora”.



PL do

ex-deputado Boy

No Alto Tietê, o PL, liderado nacionalmente pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy, quer vencer as eleições no maior número de prefeituras na região.



Percentual

de apoio

O próprio Boy já adiantou que Suzano é a principal cidade do PL no País por conta do percentual de apoio e aprovação do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Volume de obras

O PL aposta no volume de obras iniciadas e concluídas pelo atual prefeito de Suzano para garantir mais uma eleição vitoriosa na cidade. Muitas obras paralisadas há anos foram retomadas também. Só para citar duas: Marginal do Una e Ginásio - que hoje é denominado de Arena Suzano.