LANCE LIVRE 30-04-2025

‘SP pra Toda Obra’

O ‘SP pra Toda Obra’, o maior programa de obras viárias da história de São Paulo, conforme o Governo do Estado, prevê a geração de 41.858 novos postos de trabalho na Região Metropolitana da Capital, onde está incluido o Alto Tietê.





Em andamento

As obras, entre elas melhorias já entregues, em andamento e futuras, são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável por 5.858 vagas na região, e pelas concessionárias (36.000 empregos previstos), fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).



Lançamento

Lançado pelo governo estadual, o SP Pra Toda Obra já soma R$ 30 bilhões em investimentos, com projeção de gerar 252 mil empregos em todo o estado — número equivalente a mais de três estádios do Morumbi lotados.

Ações de zeladoria

A Prefeitura de Suzano mantém o cronograma de ações de zeladoria e infraestrutura em diversos pontos da cidade. O prefeito Pedro Ishi esteve nas ruas para acompanhar de perto os trabalhos, ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.



Vistoria

A comitiva vistoriou as atividades de nivelamento e cascalhamento na estrada do Samuel; roçagem, capinação e varrição da avenida Jorge Bei Maluf; e outras frentes de atuação das equipes municipais.



Bairros

Entre os bairros atendidos estão Cidade Miguel Badra, Vila Amorim, Jardim Revista, Jardim Brasil e Jardim Alterópolis, além do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, e outros locais da região norte. Na avenida Jorge Bei Maluf, foi realizado um mutirão com roçagem, capinação e varrição.