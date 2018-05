Lance Livre 30-05-2018

Boulos em Suzano

O pré-candidato à Presidência da República, Guilherme Boulos, estará em Suzano, no dia 9 de junho, às 14 horas. Ele participa de um evento na sede do Sindicato da Construção Civil, Rua Campos Sales, 165, intitulado “A defesa da Democracia”.

Diretório do PSOL

O evento vem sendo organizado pelo Diretório Municipal do PSOL de Suzano.

Fundo de

Participação

A última parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de maio será de R$ 1,9 bilhão, a ser partilhado entre as 5.568 Prefeituras hoje.

Levantamento

da CNM

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com base nos dados da Secretária do Tesouro Nacional (STN), o terceiro decêndio do mês será 6,43% maior que o mesmo repasse feito em 2017.

Transferência

Com essa transferência, o Fundo soma R$ 9,1 bilhões em maio, o que indica crescimento de 9,43%, comparado com o mesmo período do ano passado.

Três partidos

Os três principais partidos do País são os maiores perdedores na distribuição do fundo de recursos públicos criado para compensar a proibição das doações empresariais. A informação é do site www.congressoemfoco.uol.com.br.

MDB, PT e PSDB

Juntos, MDB, PT e PSDB começam a campanha de 2018 com um déficit de R$ 382,6 milhões em relação ao que seus diretórios arrecadaram na eleição de 2014.

Recursos

Os recursos minguaram em 73% para os tucanos, 60,9% para os emedebistas e 49,1% para os petistas no comparativo com as últimas eleições gerais.

Sete meses

Sete meses após a sanção da chamada minirreforma eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na semana passada o rateio do recém-criado fundo eleitoral, também conhecido como fundão.