Lance Livre 30-05-2020

4 de junho

4 de junho será o “Dia D” para o Alto Tietê em relação ao futuro da quarentena. Os prefeitos cobram que a flexibilização no comércio tenha início neste dia.

Reivindicação

A reivindicação para que a economia seja aberta de forma “gradual”, como ocorrerá na Capital de São Paulo, tem sido reforçada não somente pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), como pelo Consórcio do ABC. Este último decidiu se unir à região e tem as mesmas reivindicações: abrir o comércio de forma gradual.

Em isolamento

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), que continua isolado por causa da Covid-19, disse que também solicitou ao governo do Estado uma revisão no estudo que classificou o controle da pandemia do novo coronavírus em Mogi das Cruzes.

Discordância

Marcus Melo discorda dos critérios de cálculo utilizados pelo Estado para manter Mogi em quarentena.

Taxa de ocupação

Ele citou a taxa de ocupação de leitos de UTI em Mogi. Segundo ele, é bem inferior à da Capital. Assim, como o número de novos casos, de novas internações e de óbitos.

Informações

“Todas essas informações estão sendo enviadas ao Comitê Estadual do novo Coronavírus. Baseados nos critérios definidos pelo Estado. Entendo que a classificação da cidade poderia ser revista”, disse o prefeito.

Grande SP dividida em regiões

Em tempo: na tarde de ontem, o governador João Doria (PSDB) decidiu dividir a Região Metropolitana em cinco. Desta forma muda o critério de reavaliação sobre a quarentena nas cidades do Alto Tietê.

Vereadores

As câmaras municipais estão preocupadas com a possibilidade de contaminação de vereadores pela Covid-19.

Higienização

completa

Em Suzano, já houve casos de Covid-19 e o prédio do Legislativo passou por um processo de higienização completa.