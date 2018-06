Lance Livre 30-06-2018

Convenção do PSDB será neste

domingo

O PSDB de Suzano vai realizar, amanhã (1º de julho), a Convenção partidária para eleger a nova direção municipal e consequentemente a nova executiva.

Expectativa

A expectativa é que os 2,5 mil filiados compareçam ao evento, que acontecerá das 8 às 16 horas na Travessa - Orlando Portela, 34, Vila Paiva, no Centro.

Chapa única

Com chapa única "100% Tucano", 60 filiados serão eleitos para compor a nova direção. Os filiados em comparecer ao evento deverão portar título de eleitor ou documento com foto.

PP vai apoiar

João Doria

O Partido Progressista (PP), do deputado federal da região Guilherme Mussi, anunciou apoio a pré-candidatura do ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) na disputa pelo Governo do Estado.

Seis partidos

Com isso, a coligação Acelera São Paulo passa a ser integrada por seis partidos, totalizando tempo diário de rádio e televisão na propaganda eleitoral gratuita.

Guilherme Mussi

O deputado e presidente do PP no Estado de São Paulo Guilherme Mussi reforçou a importância da aliança. "Vamos fazer uma aposta para o futuro", afirmou Mussi.

Moção de aplauso

O governador, Márcio França (PSB) receberá uma moção de aplauso da Câmara de Ferraz de Vasconcelos.

Reconhecimento

A homenagem, segundo o Legislativo, é um reconhecimento pelo empenho do governador na liberação de R$ 4 milhões para obras de infraestrutura urbana.

Preferência

dos prefeitos

Em todo o Alto Tietê, a maioria dos prefeitos deve apoiar a candidatura de França, nas eleições ao governo do Estado neste ano. Mas há quem apoie João Doria, como é o caso do prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB).