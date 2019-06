Lance Livre 30-06-2019

Prêmio

Congresso

em Foco

Está no ar, a lista dos parlamentares aptos a disputar o Prêmio Congresso em Foco 2019, segundo informações do site.

Sem acusações

São congressistas que não respondem a acusações criminais e que exerceram o mandato por ao menos 60 dias na atual legislatura.

Regulamento

Conforme o regulamento, somente aqueles que preenchem esses dois requisitos poderão concorrer nas categorias gerais (“Melhores Deputados” e “Melhores Senadores”) da premiação mais importante da política brasileira.

Lista preliminar

Uma lista preliminar esteve sob consulta entre os dias 27 de maio e 10 de junho para eventuais contestações dos parlamentares que não constavam da relação. Ou seja, aqueles que são alvos de investigação, de acordo com levantamento feito pelo Congresso em Foco.

Lista das linhas com maiores

aglomerações

no mundo

São Paulo aparece três vezes no top 10 mundial de linhas de metrô/trem com o maior número de aglomerações.

2ª posição

Ocupando a segunda posição está a Linha 11 (Coral) - onde se encontram as estações das cidades da região, na quarta posição está a Linha 8 (Diamante) e a Linha 9 (Esmeralda). A pesquisa foi feita pelo Google.

Rotas de ônibus

Quando se trata das rotas de ônibus e trem/metrô mais lotadas, Buenos Aires e São Paulo dominam o ranking, cada uma com 3 linhas no top 10.

Estudantes-Luz

Estudantes-Luz com as estações Guaianazes, Corinthians-Itaquera, Tatuapé e Brás; na rota do ônibus 106A-10 (Metrô Santana – Itaim Bibi) e na linha 8, nas estações Comandante Sampaio, Estação Presidente Altinho e Jardim Belval. Todas aparecem na lista.