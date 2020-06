Lance Livre 30-06-2020

Auxílio

emergencial

Reportagem do DS sobre o número de servidores - total de 646 - que recebeu auxílio emergencial, conforme dados da Controladoria Geral da União (CGU), continua trazendo repercussões.

Presidente

da Câmara

No sábado chamou atenção as declarações do presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL). Ele confirmou que dois servidores da Casa de Leis tiveram nomes usados indevidamente para receber o auxílio emergencial de R$ 600, e que ambos já pediram o cancelamento do benefício.

Providência

A primeira providência, adotada a pedido de Joaquim Rosa, foi pedir para que todos os servidores verifiquem se há pedidos do auxílio em seus nomes.

Evitar fraudes

Uma forma de tentar prevenir novas fraudes.

Hospital de

Campanha

O anúncio feito pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), do fechamento do Hospital de Campanha do Estádio do Pacaembu trouxe à tona a discussão para o Alto Tietê sobre a possibilidade da desativação em cidades, como Mogi, Suzano, Itaquá, Ferraz e Poá.

Em Suzano

prossegue

A Secretaria de Saúde de Suzano garante que o atendimento no Hospital de Quarentena prossegue.

Inauguração

virtual

Em tempos de pandemia, o prefeito de Poá, Gian Lopes, e o secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, decidiram fazer a inauguração do novo prédio da Escola Municipal Estância Hidromineral de Poá, de forma virtual.

Medidas

preventivas

Gian afirmou que devido às medidas preventivas contra o novo coronavírus, os eventos serão transmitidos pelo Facebook da Prefeitura de Poá e de sua própria página.