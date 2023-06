LANCE LIVRE 30-06-2023

Bertaiolli no TCE?

Reportagem do Jornal Folha de S. Paulo informou que o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) desponta como nome mais forte para ocupar a primeira das quatro vagas no Tribunal de Contas do Estado que serão abertas durante a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). No total, a corte tem sete integrantes.



Nomes políticos

Bertaiolli é um dos principais nomes políticos de Mogi das Cruzes e deve trazer grande influência nas eleições municipais do ano que vem.



Santas casas

A missão do Governo de São Paulo em Portugal foi encerrada nesta quarta-feira (28) com avanços para implementação de projetos conjuntos, ações integradas e parcerias nas áreas de saúde e educação. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a comitiva paulista foi recebida por diretores da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e conheceu o modelo de financiamento da instituição.



Ampliar recursos

Ampliar os recursos dos serviços públicos de saúde é uma das prioridades da atual gestão paulista desde o início de 2023. Em Lisboa, Tarcísio discutiu o sistema híbrido adotado com sucesso pela Santa Casa local, que gerencia as loterias públicas e aplica parte da arrecadação de apostas para ampliar o orçamento em saúde.



12 obras em seis meses

Pelas redes sociais, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez novo levantamento sobre entrega de obras. Em 6 meses, foram 12 inaugurações, “um marco de 2 obras entregues por mês”, disse o prefeito. “Além disso, cerca de 100 ruas foram asfaltadas, provando nosso compromisso com o trabalho sério”, disse o prefeito.